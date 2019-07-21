Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия 21:41
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Обновлено в 08:50
Экономика
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В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
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Происшествия
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Обновлено 18 июля в 11:40
Происшествия
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Газета Sunday Mirror утверждает со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
Обновлено в 22:07
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Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
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Путин предупредил об угрозе чрезмерного сдерживания цен на бензин
Президент Владимир Путин заявил, что сильное ограничение цен на бензин в рознице может привести к всплеску цен в будущем.
Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие
Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Обновлено в 19:00
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Футбол
Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»
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Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
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Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
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Шоу-бизнес
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Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
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Общество
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Tinder отказался от оплаты через Google Play
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Собчак раскритиковала россиян за отношение к репутации
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Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
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