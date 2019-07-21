Экономика

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия вчера в 21:41

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

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Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

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Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне

Каталонская полиция задержала двух мужчин по подозрению в причастности к изнасилованию и незаконному лишении свободы молодой россиянки в Барселоне, сообщает портал газеты El Periodico.
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Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
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Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек

Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
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Происшествия

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Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани.
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В Москве на стройплощадке опрокинулся кран

Кран на базе грузовой автомашины опрокинулся на строительной площадке возле Рижского вокзала на северо-востоке Москвы, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
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