Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия вчера в 21:41
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:30
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