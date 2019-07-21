Экономика

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия вчера в 21:41

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков

РЕН ТВ09:49

Эксперты назвали профессии самых дисциплинированных заёмщиков

Комсомольская правда07:41

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян

Известиявчера в 21:41

Эксперты рассказали о самых дисциплинированных заемщиках МФО

ФедералПресс00:55

Финансисты назвали профессии самых безответственных заёмщиков МФО

News.ruвчера в 22:12

Эксперты назвали самых дисциплинированных заёмщиков МФО среди россиян

Life.ru07:10

Исследование: Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Гаджеты

Подставка превратила умные часы Apple в iPod

Специальная подставка может превратить умные часы Apple Watch в знакомый девайс.
Обновлено в 08:45
Политика

Посольство Туркмении ответило на известие о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркмении назвало сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова ложью.
Обновлено в 11:26
Авто

Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров

Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Футбол

«Динамо» и «Рубин» представили стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 11:00
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:33
Происшествия

Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье

Ученые заявили о вреде школьных каникул

Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику учеников и преподавателей.
Обновлено в 04:05
Политика

ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду

Обновлено в 09:59
Музыка

В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»

Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Экономика

Когда ждать взрыва проблемы с кредитами россиян, рассказал Орешкин

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике РФ из-за закредитованности населения "взорвется" в 2021 году.
Обновлено в 11:29
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Футбол

Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Транспорт

На КАД и «Сортавале» из-за аварии отключили табло и знаки информации

Как стало известно в воскресенье, 21 июля, на КАД и трассе «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации.
Обновлено в 08:58
Политика

ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить до нуля тарифы на ряд американских промышленных товаров.
Обновлено в 11:23
Происшествия

На борту задержанного Ираном танкера были россияне

На борту британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе, есть россияне.
Обновлено 19 июля в 16:55
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов

Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Авто

Сегмент SUV занимает менее 50% авторынка Санкт-Петербурга

По результатам продаж первых 5 месяцев текущего года жители Санкт-Петербурга приобрели 19,1 тыс. новых автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников, что соответствует 48,9% от общего объема местного авторынка.
Обновлено в 11:25
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Политика

На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Кино

Анджелина Джоли сыграет в «Вечных» Marvel

Американская актриса Анджелина Джоли сообщила о том, что примет участие в съемках фильма «Вечные» кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана

Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Авто

Назван лучший гибридный автомобиль на российском рынке

Автоэксперт в очередной раз проанализировал российский авторынок и назвал лучший гибридный автомобиль, представленный в нашей стране, а также оценил шансы развития этого сегмента рынка.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции.
Обновлено в 11:37
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Кино

В Железноводске устроят показ фильма «Конец прекрасной эпохи»

Обновлено в 03:51
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Космос

Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС

Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05
Главное