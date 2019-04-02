Экономика
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессииРБК 01:39
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии. Об этом сообщает RT, который ознакомился с результатами исследования.
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с чего всё началось
В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.RT на русском00:01
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