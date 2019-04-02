Экономика

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессииРБК 01:39

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии. Об этом сообщает RT, который ознакомился с результатами исследования.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
RT на русском00:01

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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Газета.Ru06:47

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Коммерсантъ02:21

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

RT на русском00:01

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

URA.Ru01:17

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Известия00:40

Названы самые высокооплачиваемые профессии

РИА Новости00:17

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

РБК01:39
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