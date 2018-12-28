Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 годаГазета.Ru01:36
Специалисты выявили самые востребованные профессии в области IT-технологий. По прогнозам аналитиков, в 2019 году спросом будут пользоваться дизайнеры, аналитики данных, разработчики мобильных приложений.
Газета.Ru01:36
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с чего всё началось
Аналитики портала "SuperJob.ru" изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT-технологий и составили список вакансий, которые будут востребованы в 2019 году.Российская газетавчера в 19:15
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Происшествия
Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж
"Бойцы сирийской арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны", - указывается в заявлении.
Обновлено в 04:56
Политика
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 19:03
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин перед Новым годом пожелал стойкости арестованному Кочаряну
В сообщении, размещенном на странице в сети Facebook, отмечается, что Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде автобус сбил женщину на остановке
Автобус сбил женщину с двумя детьми, стоявших на остановке в Нижнем Новгороде, женщина погибла, дети госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.
Обновлено в 02:14
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Обновлено в 03:29
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты выявили самые востребованные профессии в области IT-технологий.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Проект создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" мог быть закрыт четыре года назад из-за технических проблем.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Обновлено в 02:43
Политика
Путин и Пашинян не договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин проведет переговоры с Лукашенко 29 декабря
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Москве 29 декабря, лидеры продолжат обсуждение тем, которые были на повестке их недавней встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:47
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В Финляндии задержана гражданка России по запросу США
Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика
На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Пассажир пытался сбежать с рейса в аэропорту Внуково
Пассажир пытался сбежать с рейса Москва — Екатеринбург в аэропорту Внуково, он был задержан пограничниками на перроне.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
АФК «Система» и ВТБ создают совместный фармхолдинг
АФК «Система» и ВТБ собираются открыть совместный фармацевтический холдинг в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:37
Общество
«Советское шампанское» признали худшим
В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора
На электростанции в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора.
Обновлено вчера в 23:45