Экономика

Эксперты назвали самые популярные причины оформления кредита в РоссииVSE42 Новости вчера в 21:23

Четверть россиян прибегли к услугам банка ради покупки автомобиля. В тройку наиболее распространенных поводов также попало приобретение бытовой техники (18%). 13% граждан взяли кредиты на повседневные нужды, 9% – на погашение другого займа.
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с чего всё началось

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Среди россиян со средним доходом займы оформляет каждый третий (29 процентов), при этом чуть меньше половины (47 процентов) платят ипотеку, чуть больше (53 процента) - потребительские кредиты. В среднем заемщики четверть своего дохода (26 процентов) отдают банку.
Российская газетавчера в 19:15

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Названа самая популярная цель у граждан РФ для получения кредита

REGNUM00:39

Названы самые популярные у россиян причины оформления кредита

Газета Кемеровавчера в 22:50

Эксперты назвали самые популярные причины оформления кредита в России

VSE42 Новостивчера в 21:23

Эксперты рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты

ФАНвчера в 20:46

Жители ПФО берут потребительские кредиты чаще, чем в других регионах России

Татар-информвчера в 22:54

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Российская газетавчера в 19:15

Раскрыты самые популярные причины оформления кредита

ФедералПресс00:01
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Происшествия

Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан

Обновлено в 00:07
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (или 4,3%. — Ред.)», –– говорится в документе, опубликованном 28 января на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Tesla выпустит новую систему безопасности

Выпуск новой системы автомобильной безопасности под названием "Sentry Mode" планируется наладить в ближайшее время на автомобилях Tesla Model S, Model X и Model 3.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада

Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено вчера в 16:36
Авто

Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук

Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Кино

Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Обновлено вчера в 22:40
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено вчера в 06:12
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено вчера в 16:24
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

Samsung создаст экологически чистые упаковки для своих гаджетов

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что LG продемонстрировала телевизор, который можно убрать с глаз долой.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Правоохранители ищут источники звонков о минировании зданий в Сибири

Правоохранительные органы и власти в республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях проверяют и отрабатывают все анонимные сообщения о минировании, ищут их источники, сообщил РИА Новости в понедельник полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России

Обновлено вчера в 22:22
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в выходные

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные 26-27 января, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
Обновлено в 01:48
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено 26 января в 23:38
Транспорт

Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега

В Москве водителей попросили отказаться от использования личного транспорта на протяжении всего дня 28 января.
Обновлено в 02:02
Транспорт

Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят

Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Общество

«Росконтроль» проверил баклажанную икру

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследования консервированной икры из баклажанов.
Обновлено в 00:00
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Политика

В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиян

В прошлом году программа носила пилотный характер и предполагала скидку в 5 процентных пунктов от ставки на покупку заводских деревянных домов.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Задержан подросток, пять раз «минировавший» школу в «новой Москве»

Столичная полиция задержала 15-летнего подростка из Подмосковья по подозрению в серии «минирований» школы в «новой Москве».
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке

В Перми в жилом многоэтажном доме рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, жильцов эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян

Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 20:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:15
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

3D-фасад в стиле оригами украсит спорткомплекс в «новой Москве»

В поселении Марушкинское в ТиНАО появится трехэтажный ледовый дворец в архитектурном стиле оригами.
Обновлено в 01:13
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