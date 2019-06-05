Общество
Эксперты назвали самые полезные ягодыИзвестия вчера в 22:36
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня. Ягоды, как отмечают медики, весьма полезны.
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с чего всё началось
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:25
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