Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоныRuNews24.ruвчера в 10:37
Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте. Далее расположены LG V40 и смартфоны iPhone XS Max и XS. Их показатели SAR-излучения далеки от критического уровня, однако от минимальных показателей находятся не близко.
RuNews24.ruвчера в 10:37
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Стало известно, на чем сфокусируется Samsung на выставке CES 2019
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