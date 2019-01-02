Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте. Далее расположены LG V40 и смартфоны iPhone XS Max и XS. Их показатели SAR-излучения далеки от критического уровня, однако от минимальных показателей находятся не близко.

Гаджеты Гаджеты Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.

Гаджеты Гаджеты 8 января выйдет бюджетный смартфон Honor 8A на SoC Kirin 710

Гаджеты Гаджеты Windows 10 стала самой популярной настольной ОС в мире Как оказалось, её новейшая операционная система Windows 10 отныне стала самой популярной настольной ОС в мире.

Гаджеты Гаджеты Стало известно, на чем сфокусируется Samsung на выставке CES 2019 Источник рассказал о том, на чем сфокусируется Samsung на выставке CES 2019, которая пройдет на следующей неделе.

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон Moto Z4 Play показали на рендерах В сети опубликовали подробные рендеры нового смартфона Moto Z4 Play, который до сих пор не прошел презентацию разработчиками.

Гаджеты Гаджеты Представлена однокристальная система Samsung Exynos Auto V9 Однокристальная система Samsung Exynos Auto V9 включает восемь ядер ARM Cortex-A76, работающих на частоте до 2,1 ГГц, высококачественную звуковую подсистему и встроенные средства безопасности, отвечающие требованиям ASIL-B.

Гаджеты Гаджеты Новые часы от LG могут получить модульную камеру

Гаджеты Гаджеты В Сети опубликовали характеристики новых процессоров от AMD Ryzen 3000 Судя по имеющейся информации, новые чипсеты семейства Razen 3000 с 7-нанометровым техпроцессом удалось существенно развить благодаря увеличению количества ядер.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила новую защитную маску для лица Маска предлагается только в черном цвете по цене примерно 4 доллара.

Гаджеты Гаджеты Известна дата премьеры и старта продаж смартфона Nokia 9 PureView В Интернете появилась информация о сроке официальной презентации и цены на смартфон Nokia 9 PureView: первого на планете гаджета с пентакамерой.

Гаджеты Гаджеты Western Digital: в 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD Твердотельные накопители (SSD) будут установлены на 90% компьютеров и смартфонов, которые будут выпущены в 2023 году, считают эксперты американской компании Western Digital.

Гаджеты Гаджеты Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC с водянкой в комплекте В последнее время жидкостное охлаждение стало весьма популярным среди пользователей по всему миру — СЖО буквально каждый день показывают, бренды анонсируют новые продукты, новые технологии.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi Pocophone F1 получил официальную поддержку TWRP Ранее пользователи Xiaomi Pocophone F1 могли установить TWRP, однако поддержка была неофициальной.

Гаджеты Гаджеты Компания Xiaomi продает новогодние подарочные наборы за 250 евро