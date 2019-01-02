Гаджеты

Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
RuNews24.ru
вчера в 10:37

Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте. Далее расположены LG V40 и смартфоны iPhone XS Max и XS. Их показатели SAR-излучения далеки от критического уровня, однако от минимальных показателей находятся не близко.
RuNews24.ruвчера в 10:37

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Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов

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Названы самые опасные смартфоны в мире

Life.ruвчера в 11:18

Названы самые опасные в мире смартфоны. Список

CNewsвчера в 07:51
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