Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобилиRT на русском 19:48
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей. В рамках исследования эксперты опросили более 18 тысяч автолюбителей, пользующихся машинами, которым от четырёх до десяти лет.
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Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:37
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
Обновлено в 11:24
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Легковушка протаранила столб в Кемерове
Накануне на улице Терешковой в столице Кузбасса произошло ДТП – легковой автомобиль влетел в столб.
Обновлено в 21:40
Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
Обновлено в 23:17
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами
Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Общество
Сергей Цивилев посетил строительные площадки областного центра
Губернатор особо отметил работу специалистов военно-строительного комплекса Минобороны РФ: «На их примере будем показывать всем областным строителям, как качественно вести работу ударными темпами».
Обновлено в 23:01
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
Происшествия
В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек
Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
Авто
Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ
Обновлено в 07:00
Здоровье
Более 2 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 2 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек.
Обновлено в 23:20
Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе.
Обновлено в 20:03
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Политика
Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции
Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:55
Политика
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.
Обновлено в 15:25
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48