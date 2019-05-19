Авто
Составлен список самых надежных подержанных автомобилейЭкономика сегодня вчера в 18:11
В опросе приняли участие владельцы машин, которым от четырех до десяти лет. Они оценили свои автомобили с точки зрения надежности и рассказали, с какими техническими проблемами и поломками сталкивались. Кроме того, автолюбители оценили гарантийные программы на свои машины.
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Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 11:23
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Чемпион мира Деонтей Уайлдер (41-0-1) нокаутировал претендента Доминика Бризила (20-2) в первом раунде. Это 40-й нокаут Уайлдера в профи.
Обновлено 18 мая в 23:28
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено вчера в 10:00
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Политика
На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Гаджеты
Новое обновление смарт-часов Samsung Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3: интерфейс One UI и оптимизация расхода батареи
Samsung анонсировала обновление ПО для умных часов Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3, которое содержит не только новый интерфейс One UI, впервые представленный в Galaxy Watch Active, но также обеспечит увеличение времени автономной работы и улучшение функций здоровья и фитнеса.
Обновлено в 00:20
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара
В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Президент Армении выступил с экстренным обращением к гражданам
Президент призвал граждан Армении, вне зависимости от занимаемой должности и политической принадлежности сохранять спокойствие, соблюдать Конституцию и закон.
Обновлено вчера в 16:39
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
США отменили пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
Известно, что пошлины на алюминий и сталь, введенные со стороны США в прошлом году из соображений национальной безопасности, стали основной причиной дискуссий при ратификации североамериканского торгового соглашения USMCA.
Обновлено 18 мая в 02:53
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска
49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено вчера в 08:30
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39