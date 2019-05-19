Авто

Составлен список самых надежных подержанных автомобилейЭкономика сегодня вчера в 18:11

В опросе приняли участие владельцы машин, которым от четырех до десяти лет. Они оценили свои автомобили с точки зрения надежности и рассказали, с какими техническими проблемами и поломками сталкивались. Кроме того, автолюбители оценили гарантийные программы на свои машины.
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Эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

РЕН ТВвчера в 22:02

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

RT на русскомвчера в 19:48

Британцы составили топ‐10 надежных подержанных автомобилей

Телеканал 360°вчера в 11:43

Англичане назвали ТОП-5 самых проблемных автомобилей

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РИА Новостивчера в 10:19

Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин

Российская газетавчера в 08:09

Эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

Автоновости днявчера в 04:39
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
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Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
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СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
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Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

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Наука

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Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
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Гаджеты

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Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
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Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
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Музыка

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Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
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Чемпион мира Деонтей Уайлдер (41-0-1) нокаутировал претендента Доминика Бризила (20-2) в первом раунде. Это 40-й нокаут Уайлдера в профи.
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Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

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Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
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Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
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Политика

На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
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Новое обновление смарт-часов Samsung Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3: интерфейс One UI и оптимизация расхода батареи

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Обновлено в 00:20
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
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Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

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Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара

В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Президент Армении выступил с экстренным обращением к гражданам

Президент призвал граждан Армении, вне зависимости от занимаемой должности и политической принадлежности сохранять спокойствие, соблюдать Конституцию и закон.
Обновлено вчера в 16:39
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В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
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Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
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Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

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Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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