Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобилиRT на русском 19:48
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей. В рамках исследования эксперты опросили более 18 тысяч автолюбителей, пользующихся машинами, которым от четырёх до десяти лет.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Баскетбол
Клайберн признан MVP «Финала четырех» Евролиги
Обновлено в 16:56
Политика
На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено в 18:52
Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Кино
Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»
Обновлено в 04:55
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Наука
Разработан микрочип, способный распознавать раковые клетки в крови
Обновлено 17 мая в 04:18
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:34
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Футбол
Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью с «Эйбаром» в примере
Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Лионель Месси (на 31-й и 32-й минутах), у хозяев поля отличились Марк Кукурелья (20) и Пабло де Бласис (45).
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Экономика
Реформы в Узбекистане резко увеличили его инвестиционный потенциал
Видимо, ключевым фактором, который в будущем может вновь изменить базовые параметры для ПИИ в Узбекистане, станет ожидаемая банковская реформа — кредитный рынок в стране неразвит, внутренний долг почти отсутствует, банковские нормативы (три госбанка контролируют около 50% рынка) существенно жестче, чем в ЕС и РФ.
Обновлено в 18:13
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана
Обновлено в 14:00
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia работает на новой модели видеокарт AMD
Согласно последней информации, в основе графического процессора для сервиса Google лежит 14-нанометровая видеокарта на архитектуре AMD GCN 1.5.
Обновлено в 10:55
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.
Обновлено в 07:23
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Происшествия
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50