Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобилиRT на русском 19:48
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей. В рамках исследования эксперты опросили более 18 тысяч автолюбителей, пользующихся машинами, которым от четырёх до десяти лет.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Общество
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.
Обновлено в 17:19
Политика
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Обновлено в 15:17
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Общество
Число летних кафе в Москве выросло вдвое за девять лет
Число летних кафе в Москве с 2010 по 2019 годы возросло вдвое и достигло почти трех тысяч благодаря упрощению порядка их открытия.
Обновлено в 08:35
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Общество
Сахалинцы и курильчане могут взглянуть на свою трудовую жизнь онлайн
Ранее справка содержала только информацию об общем стаже: если гражданин не увидит в справке данных о продолжительности периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по старости, не стоит беспокоиться, данная информация отразится в справке позже.
Обновлено в 18:39
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Кино
Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»
Обновлено в 04:55
Экономика
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Общество
В ЦПК рассказали о новом отборе в российский отряд космонавтов
Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союз и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор в российский отряд космонавтов будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.
Обновлено в 18:13
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Обновлено в 18:00
Общество
Колхоз будущего. Специальный репортаж из села, где сумели построить социализм
Корреспонденты НГС провели день в селе под Каргатом, чтобы понять, за что его высоко оценило правительство и всемирная корпорация Danone, как удалось этого добиться и зачем строить социализм в отдалённом селе.
Обновлено в 12:59
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20