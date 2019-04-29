Экономика
Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыкаРоссийская газета вчера в 20:15
В конечном итоге, к началу шашлычного сезона различные дешевые виды мяса стали дешевле. Больше всего подешевела курятина. С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".
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