Экономика
Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыкаРоссийская газета вчера в 20:15
Больше всего подешевела курятина. С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24". Оценка проводилась по данным интернет-магазинов.
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Обновлено вчера в 20:53
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По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
Обновлено вчера в 21:29
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
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Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Футбол
Гаттузо останется на посту наставника «Милана»
Было принято решение не менять наставника. После 34 туров "россонери" с 56 очками идут на 5 строчке в турнирной таблице Серии А.
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Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео
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Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
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«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено вчера в 15:01
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине.
Обновлено в 00:25
Финансы
Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа
От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: вероятно ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит ослабление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
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Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
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Российские бойцы ММА устроили потасовку в Турции
Обновлено вчера в 19:36
Футбол
Семак: «Зенит» думает только о первом месте
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Кемерове эвакуировали торговый центр «Я»
Утром 29 апреля на Кузнецком проспекте эвакуировали торговый центр "Я". Фотографии с места событий прислал в редакцию A42.RU очевидец.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:57
Авто
Родстер самого известного боксера в мире уйдет с молотка
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП пострадали семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39