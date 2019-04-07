Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщомРБК 04:21

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитиков производителя онлайн-касс «Эвотор».

Политика Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского Зеленский разжигал вражду и унижал человеческое достоинство. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко абсолютно уверена в этом.

Игры В Mortal Kombat 11 добавят защиту Denuvo В Mortal Kombat 11 появится анти-пиратская защита Denuvo. Об этом стало известно со страницы игры в Steam.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Политика Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Политика Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.

Политика В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Хоккей НХЛ. «Флорида» уволила Бугнера с поста главного тренера Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер уволен с занимаемой должности. Вместе с ним команду покинул помощник Пол МакФарланд.

Футбол СМИ назвали возможный срок дисквалификации футболиста «Атлетико» Косты Диего Коста может получить восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барслеоной».

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Космос Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.

Происшествия В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли ВАЗ от сильного удара разорвало на части. Железки разбросаны по всей дороги. Жуткие фотографии появились в группах во «Вконтакте».

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.

Политика Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию» Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter предупредил граждан о важности правильного решения во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.

Политика После вопроса Зеленскому «Что такое РПГ?» бывшего участника АТО задержал спецназ МВД Дубинский сообщает, что мужчина, спросив у Зеленского, что это за предмет, дал ему 24 часа, в течение которых его задержали бойцы отряда спецназа.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Штаб Зеленского рассказал о методах борьбы с коррупцией Штаб Зеленского планирует максимально привлечь к борьбе с коррупцией население при помощи системы вознаграждений за информацию.