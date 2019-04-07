Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщомРБК 04:21
Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитиков производителя онлайн-касс «Эвотор».
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Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется приготовление борща в разных регионах России
Народные новостивчера в 20:47
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Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского
Зеленский разжигал вражду и унижал человеческое достоинство. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко абсолютно уверена в этом.
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В Mortal Kombat 11 появится анти-пиратская защита Denuvo. Об этом стало известно со страницы игры в Steam.
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СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Футбол
ФК «Ростов» впервые уступил «Уфе» в матче чемпионата России
Матч 22-го тура чемпионата России прошел сегодня, 7 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник».
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Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года
Обновлено в 12:11
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ
Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.
Обновлено в 11:45
Политика
В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Хоккей
НХЛ. «Флорида» уволила Бугнера с поста главного тренера
Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер уволен с занимаемой должности. Вместе с ним команду покинул помощник Пол МакФарланд.
Обновлено в 11:46
Футбол
СМИ назвали возможный срок дисквалификации футболиста «Атлетико» Косты
Диего Коста может получить восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барслеоной».
Обновлено в 07:12
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Космос
Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено 05 апреля в 05:36
Происшествия
В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли
ВАЗ от сильного удара разорвало на части. Железки разбросаны по всей дороги. Жуткие фотографии появились в группах во «Вконтакте».
Обновлено в 11:11
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе
Обновлено в 10:28
Политика
Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter предупредил граждан о важности правильного решения во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.
Обновлено в 06:09
Политика
После вопроса Зеленскому «Что такое РПГ?» бывшего участника АТО задержал спецназ МВД
Дубинский сообщает, что мужчина, спросив у Зеленского, что это за предмет, дал ему 24 часа, в течение которых его задержали бойцы отряда спецназа.
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Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Политика
Штаб Зеленского рассказал о методах борьбы с коррупцией
Штаб Зеленского планирует максимально привлечь к борьбе с коррупцией население при помощи системы вознаграждений за информацию.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи
"Витесс" и ПСВ сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Голландии (3:3). Решающий гол на 90+1-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Ирвинг Лосано, реализовавший пенальти.
Обновлено в 12:38