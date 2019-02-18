Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизниИзвестия 17:40

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Как и ожидалось, рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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