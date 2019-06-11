Экономика
Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплатыРоссийская газета вчера в 20:46
Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться. По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
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с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.
Обновлено в 01:27
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Единоборства
Мурат Гассиев проведет бой против Джои Давейко 27 июля
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, 25-летний российский боксер Мурат Гассиев 27 июля в Арлингтоне (США) дебютирует в супертяжелом весе поединком против 28-летнего американца Джои Давейко, сообщил сопромоутер россиянина Эдди Хирн.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Улан-Удэ мошенница похитила 46 миллионов рублей
Следователи завершили расследование дела в отношении мошенницы из Улан-Удэ, которая обвиняется в мошенничестве.
Обновлено в 00:55
Политика
WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:29
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Samsung запустила производство умных стиральных машин в России
Компания Samsung Electronics представляет первые стиральные машины российской сборки с интерактивной смарт-платформой Bixby с поддержкой Wi-Fi.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено 09 июня в 20:04
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Умерла вдова экс-президента Южной Кореи
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Кино
В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр»
Юбилейный 30-й российский фестиваль "Кинотавр" открыл в воскресенье в Сочи в Зимнем театре министр культуры РФ Владимир Мединский, отметив, что фестиваль стал признанным смотром современного кино, которое заставляет зрителей задуматься.
Обновлено 09 июня в 13:02
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54