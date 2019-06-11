Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплатыРоссийская газета вчера в 20:46

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.

с чего всё началось

Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться. По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.

Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

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