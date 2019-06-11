Экономика
Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплатыГазета.Ru 03:30
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета". Однако в 10 регионах экономика будет находиться на подъеме.
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с чего всё началось
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.Российская газетавчера в 20:46
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил весь российский народ с наступающим праздником - Днем России, который будет отмечаться 12 июня.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Представитель мэрии обратился к инициаторам марша «За свободу Ивана Голунова» с предложением обсудить мероприятие
Азар добавил, что ответа со стороны Горбенко до сих пор не последовало.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Политика
Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ
Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Площадь горящего здания — 80 на 40 м, высота — 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45
Авто
Производителя Aurus возглавил гендиректор УАЗа и Ford Sollers
Обновлено в 02:03
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова
Генпрокуратура должна проконтролировать предварительное следствие по делу журналиста Ивана Голунова, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
В Петербурге раскрыли кражу украшений на миллион рублей
Полиция смогла оперативно отыскать подозреваемую – 48-летнюю женщину, которая вынесла из чужой квартиры ювелирных изделий на сумму примерно в миллион рублей.
Обновлено в 02:41
Экономика
TCS Group приостанавливает выплаты дивидендов за 2019 год
TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года для поддержания роста кредитования и обеспечения необходимого уровня капитала, говорится в сообщении TCS.
Обновлено в 02:23
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Спорт
Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет стоить 28 долларов
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Политика
Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово
Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
Обновлено в 02:26
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС
Жертвой взрыва стал один мужчина. Также выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждения.
Обновлено в 02:30