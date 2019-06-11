Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплатыГазета.Ru 03:30

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.

с чего всё началось

Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета". Однако в 10 регионах экономика будет находиться на подъеме.

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

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