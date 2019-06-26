Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХРоссийская газета вчера в 20:15

Правовые тонкости организации ЖКХ эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация" Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Названы регионы, жители которых переплатили за услуги ЖКХ сотни миллионов рублей

БИЗНЕС Online03:42

Жители нескольких регионов переплатили миллионы рублей за услуги ЖКХ

News.ru01:51

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Российская газетавчера в 20:15

Ставрополье входит в пятёрку самых дисциплинированных по оплате услуг ЖКХ

Московский Комсомолец00:39

Названы регионы, где россияне переплатили за ЖКХ

Deita.ruвчера в 23:15

Эксперты составили рейтинг городов, жители которых переплатили за ЖКХ

Народные новостивчера в 21:27

Россияне переплатили за коммуналку сотни миллионов рублей

URA.Ruвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Общество

В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Врач рассказала, как распознается один из самых опасных видов рака

Согласно статистике американских врачей, из 22240 женщин в США, у которых ежегодно диагностируется рак яичников, только 47% живут дольше пяти лет.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне

Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Игры

Тим Суини объяснил, почему Epic Games делает такой упор на эксклюзивы

В ответ на вопрос одного из пользователей Twitter, почему Epic Games просто вежливо не просит разработчиков сделать свою игру доступной и в EGS, и на других площадках, исполнительный директор компании Тим Суини объяснил, что только с помощью эксклюзивов они смогут изменить индустрию к лучшему.
Обновлено в 04:14
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Хоккей

«Вегас» сделал квалификационное предложение Гусеву

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи подтвердил, что клуб сделал квалификационное предложение всем игрокам, имеющим статус ограниченно свободных агентов, среди них и россиянин Никита Гусев, сообщает журналист Джесси Грэйнджер.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Обновлено в 01:07
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Футбол

Вильена прибыл в расположение «Краснодара»

Новичок «Краснодара» Тонни Вильена прибыл в расположение российской команды на сборах в Австрии.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Энергетика

Власти РФ не намереваются продлевать заморозку цен на бензин

Правительство России не собирается продлевать заморозку цен на автомобильное топливо.
Обновлено 24 июня в 21:17
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Алла Борисовна была вдовой Олега Ефремова. Сегодня ее сын рассказал о причинах ее смерти.
Обновлено вчера в 08:58
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»

Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное