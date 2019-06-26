Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХРоссийская газета вчера в 20:15
Правовые тонкости организации ЖКХ эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация" Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей.
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с чего всё началось
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).Российская газетавчера в 20:15
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Экономика
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В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
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Армия и оружие
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