Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХРоссийская газета вчера в 20:15

Правовые тонкости организации ЖКХ эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация" Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Жители Подмосковья признаны самыми злостными неплательщиками за ЖКУ

Профиль02:03

Жители нескольких регионов переплатили миллионы рублей за услуги ЖКХ

News.ru01:51

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Российская газетавчера в 20:15

Ставрополье входит в пятёрку самых дисциплинированных по оплате услуг ЖКХ

Московский Комсомолец00:39

Названы регионы, где россияне переплатили за ЖКХ

Deita.ruвчера в 23:15

Эксперты составили рейтинг городов, жители которых переплатили за ЖКХ

Народные новостивчера в 21:27

Россияне переплатили за коммуналку сотни миллионов рублей

URA.Ruвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления

Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Общество

Леопард из Приморья заблудился на границе между Россией и Китаем

Турист из Китая смог запечатлеть на фото дальневосточного леопарда у погранперехода на территории Китая.
Обновлено в 02:28
Авто

Компания Mazda выпустит первый серийный электрокар в 2020 году

Японский автопроизводитель представит свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой уже в следующем году.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW

Как пояснили сотрудники второй пожарно-спасательной части МЧС Екатеринбурга, мотоциклы были получены еще год назад в преддверии Чемпионата мира по футболу, но до нынешнего лета стояли в гараже, так как не было ясности, заберет федеральный центр дорогую технику или оставит.
Обновлено в 02:29
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком ребенок отравился наркотиками

Только что появилась информация, в Ленинске-Кузнецком двухлетний мальчик отравился наркотиком во время прогулки.
Обновлено в 01:22
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Политика

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который готовил член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Политика

ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.
Обновлено в 02:52
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Турции в ДТП погибли 10 нелегальных мигрантов

Обновлено в 03:19
Происшествия

Бизнесмен лишился 2,5 млн рублей после ужина в петербургском ресторане

Бизнесмен лишился кольца с драгоценными камнями, мобильного телефона и денежных средств. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Нюша показала, как ее семимесячная дочь слушает музыку

Молодая мама Нюша показала нежное фото с дочкой. В ноябре прошлого года популярная певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное