Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХРоссийская газета вчера в 20:15

с чего всё началось

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

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