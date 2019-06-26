Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХРоссийская газета вчера в 20:15
Правовые тонкости организации ЖКХ эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация" Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей.
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Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).Российская газетавчера в 20:15
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Футбол
Буффон может вернуться в «Ювентус»
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Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
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Политика
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Обновлено вчера в 17:39
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Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Политика
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Обновлено вчера в 06:18
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Экономика
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Гаджеты
Huawei создаст на Хайнане центр технологий интернета вещей
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Наука
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Обновлено 24 июня в 22:17
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Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Наука
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Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Политика
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Зеленский получил свою первую зарплату на посту президента Украины
Владимир Зеленский получил свою первую зарплату на посту президента Украины.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
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С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК.
Обновлено в 02:19
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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Политика
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Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
Обновлено в 03:05
Экономика
Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года
Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 01:32
Спорт
ARD: сын бывшего вице-президента IBU Ташлера подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии
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Политика
США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян
Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
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Обновлено в 02:13
Политика
Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
Представлена новая Opel Corsa
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Обновлено в 02:50
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Италии арестованы более 120 членов «Каморры»
В ходе спецоперации более 120 человек арестованы в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности «Каморры» — неаполитанской мафиозной преступной группировки.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36