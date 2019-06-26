Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХРоссийская газета вчера в 20:15

с чего всё началось

Правовые тонкости организации ЖКХ эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация" Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей.

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

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Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

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Авто Представлена новая Opel Corsa Opel будет продавать новые комплектации Corsa в версиях Edition, Elegance и GS Line, а более горячие модели GSi и OPC, как ожидается, появятся позже в жизненном цикле, чтобы оживить ситуацию, конкурируя с Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI.

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