Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»РИА Новости вчера в 18:48
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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«Бомбы замедленного действия». Второй Чернобыль может возникнуть на Украине
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Почему в Раде заговорили о возможности повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
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