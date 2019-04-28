Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»РИА Новости вчера в 18:48

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Известиявчера в 21:14

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Life.ruвчера в 21:03

Украину предупредили о «втором Чернобыле»

URA.Ruвчера в 20:57

«Бомбы замедленного действия». Второй Чернобыль может возникнуть на Украине

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Раде посоветовали готовиться ко «второму Чернобылю»

Газета.Ruвчера в 19:40

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

РИА Новостивчера в 18:48

Почему в Раде заговорили о возможности повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС

RT на русскомвчера в 17:19
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Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
Хоккей

Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Музыка

Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.
Обновлено 26 апреля в 17:41
Авто

15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
Обновлено в 04:13
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика

За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс

Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.
Обновлено в 05:37
Наука

Найден самый древний след человека в Америке

Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Футбол

Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»

Болельщики красноярской команды «Енисей» смогут пройти на выездной матч своей команды против московского клуба «Локомотив» бесплатно, сообщает 28 апреля пресс-служба «Енисея».
Обновлено в 04:57
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.
Обновлено в 04:13
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате

Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Энергетика

Цены на автотопливо АЗС в Белоруссии вновь вырастут на одну копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 28 апреля вырастут еще на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено 26 апреля в 12:07
Политика

Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
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