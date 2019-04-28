Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»РИА Новости вчера в 18:48

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

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Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
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Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
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NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

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Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

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В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Роналду забивает минимум 20 голов в чемпионате 10 сезонов кряду

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии A «Интер» — «Ювентус».
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя

Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
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«Ростов» не смог победить «Анжи»

В стартовом матче 26 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» ушел от поражения в матче против «Ростова».
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Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы

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Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
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