Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»РИА Новости вчера в 18:48
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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«Бомбы замедленного действия». Второй Чернобыль может возникнуть на Украине
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Почему в Раде заговорили о возможности повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
RT на русскомвчера в 17:19
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В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
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Космос
NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году
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В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
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Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
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В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В субботу, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии A «Интер» — «Ювентус».
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
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«Ростов» не смог победить «Анжи»
В стартовом матче 26 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» ушел от поражения в матче против «Ростова».
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Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой
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Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы
Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
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Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
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Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18