Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»РИА Новости вчера в 18:48

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Известиявчера в 21:14

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Life.ruвчера в 21:03

В Раде посоветовали готовиться ко «второму Чернобылю»

Газета.Ruвчера в 19:40

Названа причина возможного повторения «Чернобыля»

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Телеканал 360°вчера в 20:12

Украину предупредили о «втором Чернобыле»

URA.Ruвчера в 20:57

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

РИА Новостивчера в 18:48
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На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

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Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки

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В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
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«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

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Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Кино

Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по Таймс-сквер

Одна из главных героинь сериала «Игра престолов» прошлась по Таймс-сквер в образе коллеги по съемкам Кита Харингтона.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл

Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 02:47
Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено вчера в 21:29
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Религия

Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне

Обновлено в 01:44
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
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Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой

Обновлено вчера в 07:27
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Прогрейс победил Релиха в полуфинале WBSS

Обновлено в 02:15
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
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