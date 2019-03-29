Происшествия
Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в ЭфиопииКапитал страны 08:55
Из-за конструктивных особенностей Boeing 737 MAX, во время полета нос самолета задирается вверх, а данная система корректирует положение лайнера, не оповещая пилотов о своих действиях, пишет РБК.
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Эксперты, расследующие катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии, пришли к выводу о том, что стало причиной катастрофы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.РБК03:53
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