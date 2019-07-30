Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежнымREGNUM 04:59
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
В предыдущих переговорах на стороне «Яндекса» выступал глава Сбербанка Герман Греф, но сейчас он, вероятно, не будет участвовать, пишут аналитики «Ренессанса». Вероятнее всего, это закончится появлением среди акционеров «Яндекса» государственной компании.Forbes00:28
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика
Советник Зеленского порассуждал о лечении людей разных рас
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью газете «Ваше здоровье» о врачебной помощи людям разных рас.
Обновлено в 04:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
Обновлено вчера в 03:06
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Поликлиники Ленобласти изменят режим работы
В Ленинградской области поликлиники поменяют режим работы, чтобы местные жители смогли проходить профосмотры по вечерам и по субботам.
Обновлено в 00:37
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Обновлено в 03:49
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
«Досье»: Версию убийства трех россиян в ЦАР придумали люди Пригожина
Версию об убийстве трех россиян в Центральноафриканкой Республике (ЦАР) составили люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Москвичи смогут посетить бесплатные лекции о родах и воспитании детей
Бесплатные лекции и консультации специалистов пройдут в московских больницах в августе в рамках акции "Входите, открыто!".
Обновлено в 02:12
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Топилин поручил ускорить подготовку проекта корпуса центра охраны материнства на Алтае
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, находящийся в рабочей поездке в Алтайском крае во вторник, поручил ускорить работу по подготовке проектной документации для строительства хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства в регионе, чтобы он вошел в нацпроект "Здравоохранение" уже в 2020 году.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Названа дата возвращения южнокорейских спасателей из Венгрии
Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину.
Обновлено вчера в 06:57