Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежнымREGNUM 04:59

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

В предыдущих переговорах на стороне «Яндекса» выступал глава Сбербанка Герман Греф, но сейчас он, вероятно, не будет участвовать, пишут аналитики «Ренессанса». Вероятнее всего, это закончится появлением среди акционеров «Яндекса» государственной компании.
Forbes00:28

Подробнее о событии

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

URA.Ru02:17

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

REGNUM04:59

Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Накануне.Ru04:36

Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

БИЗНЕС Online01:37

В Госдуме оценили шансы «Яндекса» перейти под контроль государства

Дума ТВ04:35

Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству

РБК03:10

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Forbes00:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия

В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика

Советник Зеленского порассуждал о лечении людей разных рас

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью газете «Ваше здоровье» о врачебной помощи людям разных рас.
Обновлено в 04:45
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:50
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Здоровье

Поликлиники Ленобласти изменят режим работы

В Ленинградской области поликлиники поменяют режим работы, чтобы местные жители смогли проходить профосмотры по вечерам и по субботам.
Обновлено в 00:37
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Обновлено в 03:49
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика

Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин

Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

«Досье»: Версию убийства трех россиян в ЦАР придумали люди Пригожина

Версию об убийстве трех россиян в Центральноафриканкой Республике (ЦАР) составили люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Москвичи смогут посетить бесплатные лекции о родах и воспитании детей

Бесплатные лекции и консультации специалистов пройдут в московских больницах в августе в рамках акции "Входите, открыто!".
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Белом море потеряла ход яхта «Крейсер» с шестью людьми на борту

Обновлено в 04:58
Происшествия

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге

Обновлено в 04:31
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье

Топилин поручил ускорить подготовку проекта корпуса центра охраны материнства на Алтае

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, находящийся в рабочей поездке в Алтайском крае во вторник, поручил ускорить работу по подготовке проектной документации для строительства хирургического корпуса краевого Центра охраны материнства и детства в регионе, чтобы он вошел в нацпроект "Здравоохранение" уже в 2020 году.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты

До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком

По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Названа дата возвращения южнокорейских спасателей из Венгрии

Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину.
Обновлено вчера в 06:57
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное