В предыдущих переговорах на стороне «Яндекса» выступал глава Сбербанка Герман Греф, но сейчас он, вероятно, не будет участвовать, пишут аналитики «Ренессанса». Вероятнее всего, это закончится появлением среди акционеров «Яндекса» государственной компании.

с чего всё началось

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

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