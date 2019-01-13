Авто
Лучшим электрокаром признан Tesla Model S. В свою очередь, Volvo XC90 стал наиболее безопасным. Ранее «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвало российские города-миллионники, лидирующие по продажам подержанных автомобилей в январе — ноябре 2018 года.
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с чего всё началось
Японский концерн построил новинку на новой платформе, за счет чего добился увеличения жесткости кузова, снижения массы, а также увеличения безопасности.CarsWeek.ru02:24
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Происшествия
Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения
Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщает местный интернет-портал Onet.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Космос
Названа вероятная причина сбоя радиотелескопа «Спектр-Р»
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции разорением
Президент США Дональд Трамп в твиттере пригрозил Турции экономическими мерами.
Обновлено в 18:41
Футбол
«Монако» с Головиным добился ничьей в матче против «Марселя»
Во Франции состоялись матчи 20 тура Лиги 1. В одном из поединков "Монако" в выездном поединке против "Марселя" сыграл вничью.
Обновлено в 17:45
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Туле произошло возгорание в многоэтажном доме
Обновлено в 18:14
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено в 16:51
Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Экономика
Минэкономразвития представило новую методику производительности труда
Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.
Обновлено в 16:06
Космос
Грузовой корабль Dragon Илона Маска отстыкуется от МКС
Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска отстыкуется от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Экономика
В Киеве ввели посуточный туристический сбор
С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты.
Обновлено в 16:14
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Политика
Газпром назвал преимущества СПГ-терминала в Калининграде
"Газпром" за счет строительства терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Калининграде усилил свои переговорные позиции с Литвой и снял транзитные риски.
Обновлено в 15:54
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Происшествия
В МИД Израиля взорвалась газовая граната
Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.
Обновлено в 09:45
Политика
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Кино
Фильм «Социальная сеть» получит продолжение
Режиссером картины выступил Дэвид Финчер. Автор сценария Аарон Соркин рассказал, что драма может получить продолжение.
Обновлено в 11:26
Спорт
Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Обновлено в 08:01
Единоборства
Нэйт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова «ссыкуном»
Американский боец UFC Нэйт Диас в Twitter отреагировал на комментарий Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора, где тот написал, что ирландец будет вечно «жить с позором».
Обновлено в 13:19
Футбол
«Реал» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матча
Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Бетисом" в рамках 19 тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 17:24
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»
Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту "Шереметьево" из-за плохого обслуживания VIP-гостей.
Обновлено в 16:33
Авто
Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года
Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Обновлено в 06:55
Общество
На Вашингтон обрушилась снежная буря
На американскую столицу обрушился первый значительный снежный шторм в новом году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 16:18