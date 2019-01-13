Авто

Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года
RT на русском
15:00

Лучшим электрокаром признан Tesla Model S. В свою очередь, Volvo XC90 стал наиболее безопасным. Ранее «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвало российские города-миллионники, лидирующие по продажам подержанных автомобилей в январе — ноябре 2018 года.
RT на русском15:00
с чего всё началось

Рейтинг самых лучших автомобилей 2018 года

Японский концерн построил новинку на новой платформе, за счет чего добился увеличения жесткости кузова, снижения массы, а также увеличения безопасности.
CarsWeek.ru02:24

Подробнее о событии

Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

RT на русском15:00

Названы лучшие автомобили 2018 года

РИА Новости08:59

Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

ФАН05:35

Назван ТОП-5 лучших иномарок 2018 года

Народные новости05:32

Эксперты назвали список лучших автомобилей 2018 года

SpeedMe06:15

Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

Автоновости дня04:58

ТОП лучших иномарок 2018 года в пяти категориях

Letnews.ru04:41
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Авто

Citroen поднял цены почти на весь модельный ряд в России

Обновлено в 04:10
Авто

Представлен кроссовер Cadillac XT6 с тремя рядами сидений

Ну а технически модель XT6 представляет собой «растянутый» кроссовер Cadillac XT5: в их основе лежит одна платформа C1XX с поперечным расположением двигателя, базовым передним приводом, стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.
Обновлено в 13:42
Авто

Названы ТОП-10 брендов по объему экспорта автомобилей из России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок-лидеров по объему экспорта из нашей страны.
Обновлено в 09:32
Авто

Американский авторынок в 2018 году увеличился на 1%

Обновлено вчера в 07:00
Авто

Ростовские электромобили пойдут на экспорт

Обновлено в 14:56
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Tharu установил рекорд продаж

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, выйдя на рынок только в октябре прошлого года, всего за месяц установил рекорд продаж – 10,5 тыс. реализованных машин.
Обновлено в 10:16
Авто

Выход новой LADA Granta Sport задерживается

Появление обновленного спорт-седана LADA Granta Sport в 2019 году под вопросом.
Обновлено в 03:06
Авто

Компания Chevrolet решила вернуть имя Trailblazer

Компания Chevrolet планирует возродить имя Trailblazer. Предполагается, что возрожденное имя будет присвоено новому кроссоверу.
Обновлено в 11:57
Авто

Эксперты назвали причины незаслуженной непопулярности хэтчбеков

Эксперты рассказали о причинах низкой популярности хэтчбеков.
Обновлено в 12:51
Авто

Эксперты: Седан Nissan President JS отражает японское качество

Седан Nissan President JS был флагманом в своем классе. Модель прошла рестайлинг в 1989 году.
Обновлено в 03:41
Авто

Названы причины и польза частой замены охлаждающей жидкости

Большинство автопроизводителей устанавливают собственный интервал замены охлаждающей жидкости, который в среднем составляет 3 года или 60 000 километров (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии сохранения плотности ОЖ не менее 1,075 кг/см.3.
Обновлено в 03:20
Авто

Автомобиль ГАЗ-М18 выпускали без педали сцепления

Необычный микромобиль ГАЗ-М18, выпущенный в 1958 году всего в двух экземплярах, неожиданно лишился и педали, и рычага сцепления.
Обновлено вчера в 14:54
Авто

Как пытались обновить «пятерки» и «семерки» на Авто ВАЗе

С появлением модели ВАЗ-2105 волжский автозавод мог гордиться современным и комфортным автомобилем для своего времени.
Обновлено вчера в 14:13
Авто

Как перевозили автомобили в СССР

Обновлено в 12:08
Авто

«За что такие деньги?»: Ценник нового Volkswagen Polo 2018 возмутил сеть

Блогер с канала «Полезное о полезном» на YouTube рассказал о новых ценах на немецкий седан Volkswagen Polo 2018 года выпуска.
Обновлено в 05:21
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