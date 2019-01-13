Японский концерн построил новинку на новой платформе, за счет чего добился увеличения жесткости кузова, снижения массы, а также увеличения безопасности.

с чего всё началось

Лучшим электрокаром признан Tesla Model S. В свою очередь, Volvo XC90 стал наиболее безопасным. Ранее «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвало российские города-миллионники, лидирующие по продажам подержанных автомобилей в январе — ноябре 2018 года.

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