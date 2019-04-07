Финансы
Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 годаИзвестия вчера в 22:46
Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.
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Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Нерешительных судьба столкнет лбами: гороскоп с 8 по 14 апреля
Весы С некоторыми людьми судьба сводит вас снова и снова.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до плюс 22 градусов
В Крыму потеплеет аж до 22 градусов. А вот на Урале то снег, то дождь.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Председатель Госдумы предложил изменить Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить принцип формирования правительства.
Обновлено 06 апреля в 04:58
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Космос
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу, в районе кратера Колобок, — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкий спускаемый аппарат MASCOT.
Обновлено 05 апреля в 02:30
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек
Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
На Камчатке прошел первый региональный юнармейский Слет
В Петропавловске-Камчатском впервые состоялся обучающий Слет Камчатского регионального отделения Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
В системе быстрых платежей произошел сбой
Банк России сообщил о технических проблемах в работе системы быстрых платежей.
Обновлено вчера в 11:47
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Минздрав рассказал, как питаться правильно
Минздрав опубликовал список продуктов, которые помогут улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16
В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»
Обновлено вчера в 09:52
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35