Финансы
Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 годаИзвестия вчера в 22:46
Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.
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Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено 06 апреля в 07:00
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Кино
Эми Адамс сыграет в «Невидимой войне»
Актриса Эми Адамс сыграет в художественной версии фильма "Невидимая война".
Обновлено в 00:29
Политика
Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему украинский паспорт
Опальный политик попросил главу государства вернуть ему украинский паспорт.
Обновлено в 01:40
Общество
Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт
«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске
Жалобу победителя, компании «ЯКК» на проведенный аукцион УФАС рассмотрит завтра, 8 апреля.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Жители ДНР разоблачили переодетого в ополченца бойца ВСУ
Жители Донбасса разоблачили провокацию 72-го центра информационно-психологических операций Сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 01:40
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Около 3,8 млрд остались после распределения пособий на первенца
В России после распределения денег на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными 3,8 млрд рублей, это примерно 8% от всей суммы.
Обновлено вчера в 20:36
Здоровье
На квартиры для пензенских врачей выделят более 50 млн рублей
В регионе реализуется программа по обеспечению жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 50 миллионов 600 тысяч рублей будет выделено из бюджета Пензенской области на приобретение служебных жилых помещений для медицинских работников дефицитных специальностей.
Обновлено в 02:39
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines
Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика
ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» «На заре»
Обновлено вчера в 16:59
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену
47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров для многих поклонников являются образцом гармоничной пары.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с моделью Ириной Маирко
Сегодня стало известно о том, что звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский и модель Ирина Маирко официально развелись.
Обновлено в 02:13