Финансы
Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 годаИзвестия 22:46
Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Политика
Стало известно, как можно закончить войну на Донбассе
Лидер первого тура президентский выборов на Украине Владимир Зеленский поделился своим видением механизма возможного прекращения огня на Донбассе.
Обновлено в 20:59
Технологии
Жителям Новокузнецка стала доступна новая марка скоростного спутникового интернета
Жители загородных домов и дачники, сельско-хозяйственные и другие предприятия, расположенные в загородных зонах, магазины, которым требуется онлайн-касса – вот основные потребители услуги предоставления скоростного интернета SenSat.
Обновлено в 21:00
Общество
Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию
В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
Обновлено в 23:13
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантии
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено в 18:07
Общество
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Монреале
В канадском городе Монреаль несколько тысяч человек вышли на протестный марш против законопроекта, который запрещает госслужащим носить религиозную одежду на работе.
Обновлено в 22:45
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Кино
Александр Адабашьян вспоминает Георгия Данелию
На этой неделе не стало легенды мира кино - Георгия Данелии. Бывший архитектор и выдающийся режиссер.
Обновлено в 13:33
Наука
Ученые узнали о влиянии сахара на настроение
Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено вчера в 14:50
Путешествия
Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий
Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.
Обновлено в 17:01
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пожар охватил несколько домов в Киеве
По данным телеканала, на месте пожара прозвучало около трех взрывов. По словам очевидцев, огонь охватил четыре дома.
Обновлено в 22:37
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Наука
Лекарство от проказы убивает раковые клетки
Все факторы роста представляют собой сигнальные белки, запускающие деление клетки, и, понятно, раковые клетки научились их тоже использовать в своих интересах.
Обновлено в 01:50
Политика
Медведев вновь захотел стать президентом
Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:30
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Транспорт
В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы
В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы.
Обновлено в 20:53
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
Обновлено в 22:04
Космос
Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М
Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
Обновлено в 01:17