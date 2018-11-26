Общество

Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни
Российская газета
вчера в 20:00

Есть, правда, некоторые проблемы с доступностью образования и культуры, не самые высокие оценки по удобству города для жизни.
Российская газетавчера в 20:00
с чего всё началось

Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Екатеринбург по многим показателям входит в десятку лидеров, там достаточно высокая оценка состояния медицины, хорошая оценка дорог, доступности образования и культуры. Проблемы возникают с ЖКХ и достаточностью строительства, оценкой удобства города для жизни, плюс не самый высокий в России доход.
Российская газетавчера в 20:00

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Едем в Тюмень? Эксперты назвали города России с самым высоким уровнем жизни

Life.ruвчера в 23:25

Москва вошла в рейтинг городов с самым высоким качеством жизни в РФ

Москва 24вчера в 23:11

Эксперты назвали топ-10 городов России с высоким качеством жизни

Известиявчера в 23:06

Города Большого Урала вошли в рейтинг лучших по качеству жизни

URA.Ruвчера в 22:50

Москва вошла в топ городов с высоким качеством жизни

Телеканал 360°вчера в 22:39

Эксперты рассказали, в каких городах России жить лучше

РЕН ТВвчера в 22:04

Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Российская газетавчера в 20:00
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России

Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

В Москве скончался 79-летний диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в Instagram.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

МГТС восстановила доступ в интернет

"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) восстановила интернет, доступ к которому отсутствовал у абонентов оператора в воскресенье вечером, сообщили "Интерфаксу" в компании.
Обновлено вчера в 23:50
Погода

Уровень снежного покрова в Москве достиг 4 см

Обновлено вчера в 23:32
Погода

Сотни авиарейсов отменили из-за снежной бури в США

Обновлено вчера в 23:00
Общество

Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы

Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства

Обновлено вчера в 23:53
Общество

Глава департамента градостроительства Приморья покинул свой пост

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности директора департамента градостроительства Приморья Максима Веденёва.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Фейковые страницы губернатора Брянской области нашли в соцсетях

Правительство Брянской области обнаружило в социальных сетях фейковые страницы губернатора Александра Богомаза.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку вместо «ЭКСПО-парка»

Власти Екатеринбурга планируют жилую застройку и развитие деловых зон на территории, где должен был разместиться "ЭКСПО-парк".
Обновлено вчера в 23:26
Погода

В Барнауле из-за непогоды на сутки задержан рейс в Москву

Более 150 пассажиров авиарейса Барнаул-Москва уже почти сутки не могут вылететь в столицу из-за неблагоприятной погоды.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт

Один из самых старых долгостроев начали сносить в Тюмени

В Тюмени на перекрестке улиц Кирова и Ленина начались работы по демонтажу многоэтажного долгостроя.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян

Обновлено вчера в 22:02
Общество

В Испании проходят акции против насилия над женщинами

Тысячи мужчин и женщин вышли на улицы Испании в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, призывая правительство предпринять активные меры для решения проблемы, сообщает издание Mundo.
Обновлено вчера в 19:55
Экология

Стали известны результаты лабораторных исследований воды из реки Вилюй

По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды из реки Вилюй выше села Хордогой, в районе села Сунтар (пробы отобраны 23 ноября) установлено несоответствие нормативам предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственного значения (ПДК р/х) по содержанию железа в 1,5 раза, меди в 3 раза, алюминия в 2,4 раза.
Обновлено вчера в 23:27
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