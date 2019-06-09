Наука

Эксперты назвали главные угрозы для человечестваNewInform 10:27

По мнению авторов, в ближайшее время человечеству могут угрожать эпидемии, природные катастрофы, ядерная война и падение крупного метеорита на Землю. Британские эксперты уверены, что смертельные заболевания являются главной угрозой для всей планеты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты оценили разные варианты уничтожения человечества

РБК03:00

Составлен список из четырех главных угроз человечеству

Газета.Ru11:16

Названы четыре сценария уничтожения человечества

URA.Ru05:20

Эксперты назвали основные угрозы для человечества

Известия07:31

Эксперты назвали главные угрозы человечеству

RT на русском11:03

Эксперты составили список катастроф, способных уничтожить человечество

Актуальные Новости04:45

Как умрет мир: названы главные угрозы человечеству

РЕН ТВ11:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Общество

Бунтман раскритиковал Соболь из-за травли беременной Симоньян

Обновлено в 13:31
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Игры

[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра

В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Трех сталкеров задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 09:56
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Игры

The Outer Worlds выйдет 25 октября

Обновлено в 16:14
Игры

«Ведьма из Блэр» получит новую игру

«Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Сообщения о минировании мавзолея в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Политика

L’Espresso (Италия): Грузия в постоянном поиске равновесия между Европой и Россией (L’Espresso)

Авангарду грозит армия Российской Федерации, оставившая свои военные базы в Грузии в 2005 году по дипломатическим причинам и вернувшаяся в 2008 году, оккупировав Абхазию, регион вдоль северного побережья Черного моря, и Южную Осетию.
Обновлено в 17:54
Футбол

«Пэлас» отказал «МЮ» в трансфере Уан-Биссаки за 40 млн фунтов

Манкунианцы сделали предложение в 40 млн фунтов о трансфере 21-летнего игрока, но оно было отклонено, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 10:45
Кино

Сигурни Уивер появится в продолжении «Охотников за привидениями»

Обновлено в 01:50
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

Если клещ все-таки укусил, а прививка не сделана, то укушенному вводят иммуноглобулин против энцефалита в течение 96 часов после присасывания.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное