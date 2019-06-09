Наука
Эксперты назвали главные угрозы для человечестваNewInform 10:27
По мнению авторов, в ближайшее время человечеству могут угрожать эпидемии, природные катастрофы, ядерная война и падение крупного метеорита на Землю. Британские эксперты уверены, что смертельные заболевания являются главной угрозой для всей планеты.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Игры
[Е3 2019] Wasteland 3 – Анонсирована постапокалиптическая ролевая игра
В рамках презентации Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo 2019 разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Wasteland 3. Wasteland 3 — это ролевая игра от студии inXile Entertainment и THE BROTHERHOOD, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Игры
The Outer Worlds выйдет 25 октября
Обновлено в 16:14
Игры
«Ведьма из Блэр» получит новую игру
«Ведьма из Блэр» выйдет 30 августа на PC и Xbox One.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Политика
L’Espresso (Италия): Грузия в постоянном поиске равновесия между Европой и Россией (L’Espresso)
Авангарду грозит армия Российской Федерации, оставившая свои военные базы в Грузии в 2005 году по дипломатическим причинам и вернувшаяся в 2008 году, оккупировав Абхазию, регион вдоль северного побережья Черного моря, и Южную Осетию.
Обновлено в 17:54
Футбол
«Пэлас» отказал «МЮ» в трансфере Уан-Биссаки за 40 млн фунтов
Манкунианцы сделали предложение в 40 млн фунтов о трансфере 21-летнего игрока, но оно было отклонено, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 10:45
Кино
Сигурни Уивер появится в продолжении «Охотников за привидениями»
Обновлено в 01:50
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 10:18
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита
Если клещ все-таки укусил, а прививка не сделана, то укушенному вводят иммуноглобулин против энцефалита в течение 96 часов после присасывания.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31