Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, экономика будет расти на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%. 2019 год — самый тяжелый Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год.

с чего всё началось

Отмечается, что рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году, а затем немного ускорится — до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. На экономику России негативное влияние окажут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.

Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году

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