Футбол
Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналамиЧемпионат 05:00
Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то зайдёт ставка с коэффициентом 6.50 (14%). В полуфиналах 5 июня Португалия встретится со Швейцарией, а на следующий день Нидерланды померятся силами с Англией.
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