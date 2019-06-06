Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналамиЧемпионат 05:00

Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то зайдёт ставка с коэффициентом 6.50 (14%). В полуфиналах 5 июня Португалия встретится со Швейцарией, а на следующий день Нидерланды померятся силами с Англией.

Гаджеты Новая OS сделала Apple Watch независимыми от айфонов На проходящей 3 июня презентации новых устройств и программных продуктов американской компании Apple была представлена свежая версия операционной системы для «умных» часов Apple Watch — watchOS 6. Особенностью этой версии является поддержка приложений, не зависимых от айфона и iOS.

Экономика В Пикалево создадут новое кондитерское предприятие за 80 млн рублей Ожидаемый объем инвестиций – 80 млн рублей, на производстве создадут более 40 рабочих мест.

Кино BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.

Политика Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Наука Физики поймали и обратили квантовый скачок Физики из США и Новой Зеландии научились ловить и обращать вспять квантовый скачок между основным и возбужденным состоянием трехуровневого искусственного атома.

Политика Премьер Италии пригрозил уйти в отставку Напомним, что после выборов в Европарламент, по результатам которых в Италии оглушительную победу одержала "Лига" под руководством Сальвини, а "пятизвездочное движение" во с Ди Майо оказалось всего лишь на третьей позиции, в коалиции возникло ожидаемое напряжение и смещение центра политической тяжести в пользу "лигистов".

Происшествия Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Общество Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.

Энергетика Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе» Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.

Транспорт Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.

Политика МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.

Транспорт Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.

Общество В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Происшествия СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

Единоборства Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.

Политика Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.