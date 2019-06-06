Футбол
Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналамиЧемпионат 05:00
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то зайдёт ставка с коэффициентом 6.50 (14%). В полуфиналах 5 июня Португалия встретится со Швейцарией, а на следующий день Нидерланды померятся силами с Англией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гид по выезду на финал Лиги наций. Как съездить в Португалию и не облажаться
ProstoProSport31 мая в 12:18
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Обновлено в 08:16
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Футбол
Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Ту-22М3М испытали в разных погодных условиях
На сегодняшний день на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3, самолёты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.
Обновлено в 06:19
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
В середине мая сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже превысила 180 рублей за бумагу.
Обновлено в 09:27
Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Политика
Националисты снесли в Харькове бюст маршала Жукова
Представители националистических организаций снесли в Харькове бюст маршала Георгия Жукова, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 09:09
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Обновлено 31 мая в 06:56
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов
Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.
Обновлено в 02:01
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) выяснили в каких сферах труда в России наблюдается набольшее число безработных.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Samsung анонсировала ноутбуки — конкуренты MacBook Pro
Обновлено в 08:02
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Политика
Кремль призвал Киев не придумывать нового по урегулированию в Донбассе
Москва призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию на юго-востоке Украины, а обратиться к Минским соглашениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Технологии
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
Обновлено в 08:00
Политика
СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю
ЕС намерен вновь продлить на год санкции по Крыму и Севастополю, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.
Обновлено в 10:38
Здоровье
В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек
В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.
Обновлено в 06:00
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Экономика
Медведев поручил усилить контроль за расходами на нацпроекты
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил улучшить контроль за нацпроектами Росфинмониторингу, Минфину и Казначейству.
Обновлено в 09:08
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45