Футбол

Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналамиЧемпионат 05:00

Португалия — Швейцария
5 июня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то зайдёт ставка с коэффициентом 6.50 (14%). В полуфиналах 5 июня Португалия встретится со Швейцарией, а на следующий день Нидерланды померятся силами с Англией.
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Прогноз и ставка Португалия – Швейцария 5 июня, матч Лиги наций УЕФА

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