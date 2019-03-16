Происшествия
Эксперты извлекли данные самописца разбившегося в Эфиопии BoeingРБК 18:53
Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), расследующие обстоятельства крушения пассажирского Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, извлекли данные из речевого самописца самолета. Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter.
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