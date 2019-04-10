Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3РИА Новости 16:07

Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

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