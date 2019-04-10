Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3РИА Новости 16:07
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Читать в источнике
Оценить27
Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия
Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 16:27
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Экономика
Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков
Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:30
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 08:56
Экономика
В Калининграде к лету могут зарегистрировать девять резидентов САР
Девять новых резидентов могут быть зарегистрированы к июню в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.
Обновлено в 10:40
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
Менее часа остаётся до стартового свистка итальянского арбитра Джанлука Рокки, который рассудит первый четвертьфинальный матч ЛЧ "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
Обновлено в 14:29
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Футбол
Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:42
Политика
Посольство России сообщило, что парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Эстония не пустила в свои территориальные воды российский барк "Седов". Об этом в среду сообщило диппредставительство РФ в Таллине.
Обновлено в 11:42
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США
По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Общество
В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века
Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07