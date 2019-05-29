Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконнойРоссийская газета 15:26
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе. Как передает "Политнавигатор", об этом сообщил юрист Олег Животов, защищающий в суде бывшего главу Генштаба ВСУ Владимира Заманы.
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Юристы Генпрокуратуры Украины признали незаконными военные действия ВСУ в Донбассе
Московский Комсомолец10:29
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
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Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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Космос
Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме
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Хоккей
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На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
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Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
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Электробус: шесть вопросов о новом виде транспорта в Калининграде
Администрация Калининграда ожидает прибытия нового вида общественного транспорта — электробуса.
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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
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Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
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Политика
Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов
Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Авто
Экологичный завод Haval начинает производство
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
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Ожидается, что модель e-tron Quattro S может получить три мотора — один спереди и два сзади для каждого заднего колеса — вместе с приростом производительности.
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В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
В поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области пожар охватил несколько хозяйственных построек.
Обновлено в 17:16
Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество
В этом году в Крым отправятся 1200 юных сахалинцев и курильчан
Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.
Обновлено в 14:47
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Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
Обновлено в 12:54
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
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Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09