Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконнойРоссийская газета 15:26

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе. Как передает "Политнавигатор", об этом сообщил юрист Олег Животов, защищающий в суде бывшего главу Генштаба ВСУ Владимира Заманы.
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Юристы Генпрокуратуры Украины признали незаконными военные действия ВСУ в Донбассе

Московский Комсомолец10:29

В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе

Известия11:49

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

РЕН ТВ11:17

В Генпрокуратуре Украины признали операцию ВСУ в Донбассе незаконной

Взгляд.ру10:47

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Газета.Ru16:46

В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе

Lenta.ru10:08

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

ФАН03:34
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 17:17
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Космос

Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме

Компания Hypergiant Industries создала шлем для космического скафандра, который может отображать на цифровом дисплее информацию о жизненных показателях космонавта, миссии и другие данные.
Обновлено в 08:10
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Кино

В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове

На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 13:02
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Транспорт

Электробус: шесть вопросов о новом виде транспорта в Калининграде

Администрация Калининграда ожидает прибытия нового вида общественного транспорта — электробуса.
Обновлено в 10:56
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Политика

Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов

Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Авто

Экологичный завод Haval начинает производство

5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 11:32
Авто

Мощный Audi E-Tron S впервые замечен на Нюрбургринге

Ожидается, что модель e-tron Quattro S может получить три мотора — один спереди и два сзади для каждого заднего колеса — вместе с приростом производительности.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

В поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области пожар охватил несколько хозяйственных построек.
Обновлено в 17:16
Политика

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество

В этом году в Крым отправятся 1200 юных сахалинцев и курильчан

Первые группы юных сахалинцев и курильчан отправятся на Чёрное море уже 1 и 2 июня.
Обновлено в 14:47
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 12:54
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Политика

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:30
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
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