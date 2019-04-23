Эксперты: экспорт нефти из Ирана не упадет до нуляТАСС 09:56

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефти из Ирана в результате санкций уже упал с 2,5 млн баррелей в сутки до 1,2 млн баррелей. По другим оценкам, иранские поставки опустились ниже 1 млн баррелей в сутки.

Эксперты: экспорт нефти из Ирана не упадет до нуля

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