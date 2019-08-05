Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 годуREGNUM 02:37
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Безработный избил пассажира автобуса в Москве
Полицейские задержали молодого человека, избившего мужчину в салоне рейсового автобуса на Московской кольцевой автодороге.
Обновлено в 00:53
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено 03 августа в 11:57
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено 03 августа в 16:08
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу
4 августа 2019 года станет добровольным страхование жилья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пишет Ura.ru.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Политика
Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено в 01:48
Космос
Компания NASA обнаружила потенциально пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Гаджеты
Xiaomi опубликовал тизер-изображение о скором анонсе смартфона Redmi
Сообщается, что основой камеры послужит сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 с технологией Tetracell (Quad Bayer), который обеспечит возможность получения качественных 16-мегапиксельных снимков при недостаточной освещенности.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
В России подскочили цены на жилье
Стоимость жилья на российском первичном рынке за год выросла на десять процентов.
Обновлено в 00:25
Транспорт
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
США и Южная Корея проведут военные учения
Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения
Обновлено вчера в 21:06
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
Обновлено вчера в 16:33
Финансы
Китай ответил на санкции США понижением юаня до многолетних минимумов
Решение принято после объявления о новых санкциях на ввоз в Соединённые Штаты товаров из Китая.
Обновлено в 02:38
Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено вчера в 18:13