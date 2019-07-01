Назван срок вероятного скачка цен на бензинLenta.ru 00:58

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

с чего всё началось

Если цена на топливо на АЗС и повысится, то это произойдет не раньше сентября, уверен Юшков. Он пояснил, что такой вариант возможен, если к концу лета нефтяники придут к выводу, что средств для компенсации не хватает, и для восполнения недополученных денег увеличат стоимость нефтепродуктов в опте.

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