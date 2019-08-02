Экономика
Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к ростуТАСС 02:17
Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
Московский Комсомолец01 августа в 20:47
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия
Роботов отправят тушить пожар на складе под Красноярском
Обновлено в 12:41
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области
Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп приказал ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Министерству юстиции выработать законодательство, исходя из которого массовые убийства будут караться смертной казнью.
Обновлено в 11:41
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
LA Times обвинила политиков в бездействии после расстрелов в США
После нескольких инцидентов стрельбы в США в минувшие выходные журналист The Los Angeles Times Скотт Мартелл пишет о том, что жертв в результате произошедшего не должно было быть вообще.
Обновлено в 08:55
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Общество
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Обновлено в 15:11
Здоровье
Почему не нужно стучать по спине человека, который подавился
Врачи дали рекомендации о том, как следует помогать человеку, который подавился едой.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01