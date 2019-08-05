Экономика
Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к ростуТАСС 02:17
Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Число пострадавших в Ачинске достигло 10
Обновлено в 20:13
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Космос
NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Экономика
В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год
В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей
КНДР обвинила США и Южную Корею в том, что они нарушили достигнутые договоренности.
Обновлено в 19:17
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
Обновлено в 17:33
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Общество
На фоне паводка в Хабаровском крае ввели режим ЧС
Как сообщает пресса со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на всей территории региона был введен режим ЧС.
Обновлено в 05:05
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Происшествия
Арсенал сдетонировал по всем направлениям
Взрыв привел к эвакуации жителей Ачинска и скорректировал работу транспорта и промышленности В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 16:13
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Здоровье
В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори
В доме на Автомагистральной, 19 на екатеринбургской Сортировке зарегистрировали новый случай кори - заболел ребенок из семьи мигрантов.
Обновлено в 09:22
Экономика
Новый способ получения зарплаты планируют ввести в России
В России планируют ввести новый способ получения заработной платы.
Обновлено в 00:56
Происшествия
На Васильевском острове прорвало трубу
Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп обвинил видеоигры в недавних массовых убийствах
В течение суток на территории США произошли уже два случая массового расстрела, в ходе которого в Эль-Пасо, штат Техас, были убиты двадцать человек и двадцать шесть ранены, а в Дейтоне, штат Огайо погибли девять человек и десятки раненых.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты
«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
Обновлено в 05:55
Наука
Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии
Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.
Обновлено 03 августа в 17:56