Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к росту

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