Экономика
Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к ростуТАСС 02:17
Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Политика
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 01:29
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на реактивном ховерборде
В это воскресенье, 4 августа, сорокалетний изобретатель из Франции по имени Фрэнки Запата перелетел через пролив Ла-Манш на ховерборде с пятью реативными двигателями.
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Политика
На Украине завело уголовное дело о взятке, связанное с Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело по факту заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.
Обновлено в 04:28
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
Обновлено в 03:56
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метро
Обновлено вчера в 14:51
Финансы
Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Саша Плющенко под контролем отца выполнил 100 приседаний с гантелями
Отец Саши находится рядом с сыном и считает количество приседов, а мальчик сосредоточенно выполняет упражнения.
Обновлено в 03:42
Транспорт
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Путешествия
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43