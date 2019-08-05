Экономика
Эксперты: активность в сфере услуг РФ в июле вернулась к ростуТАСС 02:17
Показатель деловой активности в российской сфере услуг в июле 2019 года вернулся к росту после снижения, которое наблюдалось в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная рэпера Гуфа выходит замуж
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-любовница рэпера Гуфа показала своего трехлетнего сына.
Обновлено в 00:46
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
США и Южная Корея проведут военные учения
Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено 03 августа в 22:00
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 02:53
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено 03 августа в 16:08
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение «Почты России»
Вооруженный налет на отделение "Почты России" произошел сегодня в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Авто
Названы лучшие подержанные семиместные кроссоверы до 1 миллиона рублей
Одним из самых интересных вариантов, и как раз из страны Восходящего Солнца, является Nissan Qashqai +2. На вторичном рынке России по цене от 600 тыс. до 1 млн рублей доступны экземпляры 2010-2013 года выпуска с пробегом до 180 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
На Украине показали новые тесты парашютной системы «Сокол» по «стандартам НАТО»
На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы «Сокол» типа «крыло».
Обновлено в 00:15
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Безработный избил пассажира автобуса в Москве
Полицейские задержали молодого человека, избившего мужчину в салоне рейсового автобуса на Московской кольцевой автодороге.
Обновлено в 00:53