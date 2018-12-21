с чего всё началось

У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогли в срок завершить работу по их извлечению. Об этом сообщается на сайте WADA.

Эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных в Москве

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