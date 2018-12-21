Спорт
Эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных в Москве
Эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных в МосквеРБК16:09
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогли в срок завершить работу по их извлечению. Об этом сообщается на сайте WADA.
РБК16:09
Оценить
У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ 05:52
с чего всё началось
В отчёте, опубликованном на официальном сайте WADA, указано, что экспертная группа не смогла в срок завершить извлечение данных из лаборатории из-за того, что их оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.RT на русском16:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Спорт
Загитова: с Медведевой на чемпионате России не общалась
Обновлено в 07:23
Футбол
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»
В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.
Обновлено в 16:55
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 16:54
Спорт
Олсбю победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю заняла первое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Обновлено в 12:52
Хоккей
Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» победить «Трактор» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:10
Баскетбол
«Химки» победили «Дарюшшафаку» в матче Евролиги
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли турецкую "Дарюшшафаку" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры
«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол
Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.
Обновлено в 17:20
Спорт
Шнурок помешал Загорски и Гурейро на чемпионате России
Елена Кустарова, тренер спортивного дуэта Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, объяснила неудачное выступление своих подопечных в произвольном танце на чемпионате России в Саранске, передает ТАСС.
Обновлено в 15:40
Футбол
Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Хоккей
Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге
Хоккейный матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»
Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено в 15:37
Баскетбол
Алексею Шведу снимут гипс через неделю
В четверг, 20 декабря, защитнику «Химок» Алексею Шведу был сделан рентген кисти, по его результатам было принято решение снять гипс через неделю.
Обновлено в 12:36
Спорт
Йоханнес Бе: «Логинову следует извиниться перед всеми атлетами»
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе специально для "СЭ" прокомментировал свою позицию по отношению к россиянину Александру Логинову, два года назад отбывшего дисквалификацию.
Обновлено в 08:57
Спорт
Ковтун о своей победе на ЧР: это лишь шаг к тому, чего я хочу добиться
Обновлено в 12:09